28 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" зарегистрирован резидентом СЭЗ "Витебск" с проектом по созданию производства оцинкованного сварного решетчатого настила, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Белорусско-российское предприятие намерено инвестировать в его реализацию более $6 млн. Проект включен в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Под организацию производства металлоконструкций будут реконструированы помещения бывшего комбината сельского домостроения в поселке Фариново Полоцкого района на территории сектора №14 СЭЗ "Витебск", вошедшей в ее состав в соответствии с указом №346 от 22 августа 2018 года. Планируемый объем выпуска инновационной импортозамещающей продукции составляет около 400 т в месяц, при этом свыше 90% изделий предполагается экспортировать. Всего будет создано около 30 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию предполагается в первой половине 2020 года.

Сварной решетчатый настил применяется в промышленном и гражданском строительстве для сооружения ограждений, перекрытий, лестничных переходов, эстакад, а также морских платформ, площадок обслуживания. Изделие обладает высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к деформациям и нагрузкам, благодаря чему широко используется, в том числе в сложных климатических условиях.

СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" стал 46-м резидентом СЭЗ "Витебск". Предприятия-резиденты созданы с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. В 2018 году они осуществляли внешнеторговые операции с партнерами из 63 стран мира, в том числе 24 государствами ЕС, 10 - СНГ. Экспортировано продукции на $664,4 млн, что почти на 20% больше, чем в 2017-м. На предприятиях-резидентах СЭЗ работают более 16 тыс. человек.-0-