"Новополоцкжелезобетон" в I полугодии увеличил выпуск строительных металлоконструкций почти на 20%

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" за первое полугодие текущего года нарастило выпуск строительных металлоконструкций почти на 20%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

"Предприятие в январе - июне 2021 года выпустило 23 т строительных металлоконструкций. Это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в холдинге.

Еще один филиал ОАО "Кричевцементношифер" - "Молодечножелезобетон", который также входит в состав цементного холдинга, увеличил производство продукции. Так, в январе - июне предприятие увеличило выпуск строительного раствора до 3256 куб. м, темп роста производства по отношению к первому полугодию 2020 года составил 187,6%.

Сегодня цементный холдинг объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. На предприятиях, входящих в состав Белорусской цементной компании, постоянно ведется работа по расширению рынков сбыта, совершенствованию качества продукции, рациональному использованию ресурсов и внедрению инвестиционных проектов. Результатом работы управляющей компании является положительный результат всех предприятий и филиалов, входящих в состав холдинга.-0-