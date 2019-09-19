Новосибирск намерен решать проблему пробок с помощью белорусского пассажирского транспорта

19 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новосибирск намерен решать проблему пробок с помощью белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом шла речь сегодня на встречах руководства города и области с белорусской делегацией во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

На переговорах с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым обсуждались вопросы дальнейшего экономического сотрудничества. "Новосибирск и Новосибирская область - один из основных торговых партнеров Беларуси в рамках Союзного государства и ЕАЭС, - сказал Владимир Семашко. - Торговый оборот подходит к $400 млн. Но это далеко не предел, у нас еще много направлений для сотрудничества. С другой стороны, мы заинтересованы в тех разработках и технологиях, которые представлены учеными Сибирского отделения Российской академии наук".

Фото посольства Беларуси в России

На встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локотем Владимир Семашко среди перспективных направлений обозначил расширение взаимодействия в сфере поставок городского транспорта, техники или технологий для ЖКХ, в частности технологии очистки воды и сточных вод, сбора и утилизации мусора. Посол презентовал возможности белорусского автопрома, который готов поставлять в Новосибирск целую линейку коммунальной техники для уборки дорог, тротуаров и дворов, а также все виды общественного транспорта. Уже сейчас белорусские предприятия готовы представить свой транспорт - автобусы на компримированном природном газе и троллейбусы с динамической подзарядкой - для тестирования в Новосибирске.

"Транспорт сегодня для нашего города - первостепенный вопрос. Это один из приоритетов развития Новосибирска, - констатировал Анатолий Локоть. - Город повис в пробках, даже интеллектуальные системы управления потоками не решают полностью эту проблему. Поэтому наша задача - вернуть горожан на общественный транспорт, а для этого необходимо восстановить парк муниципального транспорта. Нам необходимы новые автобусы, троллейбусы с автономным ходом, трамваи".

В числе достигнутых сторонами договоренностей - продолжение программы модернизации трамвайных вагонов на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО "БКМ Сибирь" с использованием машинокомплектов трамвайных вагонов производства ОАО "УКХ "Белкоммунмаш", создание совместного предприятия по производству электробусов.

"В сентябре после годового перерыва в Новосибирске вновь состоится выставка-ярмарка продукции белорусских предприятий, которая пользуется большим спросом у жителей города", - добавили в пресс-службе.