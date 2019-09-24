Новую экономическую политику ЕАЭС обсудят на форуме "Евразийская неделя"

24 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Новую экономическую политику Евразийского экономического союза намерены обсудить участники IV Международного выставочного форума "Евразийская неделя - 2019", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Темой пленарного заседания форума 25 сентября станут вызовы и перспективы евразийского бизнес-пространства. "В 2019 году исполняется пять лет подписанию Договора о ЕАЭС, - напомнили организаторы. - Союз уверенно продолжает подтверждать статус не только стабильного регионального интеграционного объединения Евразии, но и глобального игрока на мировой арене. За это время в союзе были созданы базовые условия для свободной работы бизнес-сообщества в пяти странах. Отменены пошлины, создан общий рынок услуг в 49 секторах. Тем не менее еще не все вопросы решены. В частности, продолжается работа по устранению препятствий на общем рынке союза. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия активно развивает сотрудничество с третьими странами и объединениями для выхода бизнеса членов ЕАЭС на внешние рынки. Однако современные вызовы в глобальном и региональном контексте стимулируют к переосмыслению направлений прежней экономической политики союза и его роли во взаимодействии с крупными мировыми игроками".

Участники пленарной дискуссии - представители бизнеса из разных сфер - попытаются найти ответы на ряд стратегически важных вопросов: как функционирование ЕАЭС отразилось на работе бизнес-сообщества, как повысить конкурентоспособность производств союза, каковы оптимальные формы сотрудничества с зарубежными партнерами в сложившемся глобальном контексте, какой должна быть новая повестка ЕАЭС. Модератором дискуссии выступит председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа предполагает организацию более 20 площадок по трем направлениям: стратегическому, партнерскому, молодежному. В форуме примут участие более 2 тыс. человек.-0-