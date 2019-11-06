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06 ноября 2019, 11:12

Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе

На предприятии
На предприятии

6 ноября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Новую современную линию подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т запустили на БелАЗе в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель Совета Республики, председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Михаил Мясникович, реализуемые на БелАЗе проекты являются примером комплексной модернизации, которая включает как техническое перевооружение, так и улучшение условий для работы и отдыха заводчан.

Генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик и председатель Совета Республики Михаил Мясникович
Генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик и председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Реализация инвестпроекта по запуску новой окрасочной линии обошлась в Br35 млн - это часть масштабной программы модернизации. Михаил Мясникович обратил внимание, что запустить новую линию завод смог самостоятельно за счет своей прибыли без привлечения кредитов.

Генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик
Генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик

Благодаря модернизации БелАЗ получает 300 новых рабочих мест, а для 700 человек улучшены условия труда (современные рабочие места, питание и т.д.). "Это и повышение конкурентоспособности БелАЗа, и подарок для людей", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Кроме того, развитие предприятия помогает решать многие социальные вопросы и помогать заводчанам улучшать жилищные условия. В текущем году планируется заложить два 72-квартирных жилых дома для работников БелАЗа. "Создание надлежащих бытовых условий, решение жилищных вопросов и высокопроизводительные рабочие места - это все в конечном счете дает синергетический эффект для повышения конкурентоспособности БелАЗа", - считает председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович также отметил, что сегодня инвестиции направляются не только в жодинский завод, но и в другие предприятия холдинга. Фактически закончена модернизация Слуцкого кранового завода, инвестируют в ОАО "Кузлитмаш" и Могилевский вагоностроительный завод. Новый проект запускается в Орше.

Открытый сегодня высокотехнологичный комплекс размещен на площади в 5,2 тыс. кв.м. Общая протяженность конвейерной цепи 1,5 км. Запуск новой линии позволит повысить качество покрытий выпускаемой продукции, увеличить срок их службы до 7-10 лет, а также снизить объем выбросов в окружающую среду. Современные технологии позволяют рационально использовать и лакокрасочные покрытия - годовая экономия оценивается в 1,3 млн евро.

Поставщиком оборудования для новой окрасочной линии выступила итальянская компания, которая ранее уже сотрудничала с заводом.

Холдинг постоянно модернизирует производство, расширяет линейку выпускаемой продукции. В настоящее время здесь реализуется крупный инвестиционный проект по созданию новых мощностей, увеличению объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т. Общий объем инвестиций оценивается в $280 млн. Во время реализации проекта в ОАО "БелАЗ" уже поставлена 541 единица нового и модернизированы 183 единицы используемого оборудования.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млнБелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн
Средства пойдут на создание производства горячих кольцевых заготовок, гибких производственных линий. Плюс окрасочный комплекс на главном конвейере.

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БелАЗ Жодино Мясникович предприятие
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