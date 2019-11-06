Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе

6 ноября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Новую современную линию подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т запустили на БелАЗе в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил председатель Совета Республики, председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Михаил Мясникович, реализуемые на БелАЗе проекты являются примером комплексной модернизации, которая включает как техническое перевооружение, так и улучшение условий для работы и отдыха заводчан.
Реализация инвестпроекта по запуску новой окрасочной линии обошлась в Br35 млн - это часть масштабной программы модернизации. Михаил Мясникович обратил внимание, что запустить новую линию завод смог самостоятельно за счет своей прибыли без привлечения кредитов.
Благодаря модернизации БелАЗ получает 300 новых рабочих мест, а для 700 человек улучшены условия труда (современные рабочие места, питание и т.д.). "Это и повышение конкурентоспособности БелАЗа, и подарок для людей", - подчеркнул Михаил Мясникович.
Кроме того, развитие предприятия помогает решать многие социальные вопросы и помогать заводчанам улучшать жилищные условия. В текущем году планируется заложить два 72-квартирных жилых дома для работников БелАЗа. "Создание надлежащих бытовых условий, решение жилищных вопросов и высокопроизводительные рабочие места - это все в конечном счете дает синергетический эффект для повышения конкурентоспособности БелАЗа", - считает председатель Совета Республики.
Михаил Мясникович также отметил, что сегодня инвестиции направляются не только в жодинский завод, но и в другие предприятия холдинга. Фактически закончена модернизация Слуцкого кранового завода, инвестируют в ОАО "Кузлитмаш" и Могилевский вагоностроительный завод. Новый проект запускается в Орше.
Открытый сегодня высокотехнологичный комплекс размещен на площади в 5,2 тыс. кв.м. Общая протяженность конвейерной цепи 1,5 км. Запуск новой линии позволит повысить качество покрытий выпускаемой продукции, увеличить срок их службы до 7-10 лет, а также снизить объем выбросов в окружающую среду. Современные технологии позволяют рационально использовать и лакокрасочные покрытия - годовая экономия оценивается в 1,3 млн евро.
Поставщиком оборудования для новой окрасочной линии выступила итальянская компания, которая ранее уже сотрудничала с заводом.
Холдинг постоянно модернизирует производство, расширяет линейку выпускаемой продукции. В настоящее время здесь реализуется крупный инвестиционный проект по созданию новых мощностей, увеличению объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т. Общий объем инвестиций оценивается в $280 млн. Во время реализации проекта в ОАО "БелАЗ" уже поставлена 541 единица нового и модернизированы 183 единицы используемого оборудования.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-