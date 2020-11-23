Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация новой модели трактора BELARUS-3523 мощностью 350 л.с. состоялась на выставке China International Agriculture Machinery, сообщили БЕЛТА на предприятии

"Модель трактора была представлена на стенде компании China First Heavy Industries - партнера ОАО "МТЗ". Особенности новинки - электромеханическая трансмиссия CRRC и дизельный двигатель CUMMINS. Посетители стенда смогли не только визуально оценить модель, но и провести тест-драйв", - отметили на предприятии.

По подсчетам организаторов выставки, стенд с трактором BELARUS посетили более 2 тыс. человек, подавляющее большинство которых профессиональная аудитория. "Посетителями были отмечены сразу несколько преимуществ представленной модели. В частности, новаторская система электромеханической трансмиссии - технологическое преимущество нового поколения. Также не остались без внимания передний/задний ВОМ и подъемное устройство, которые значительно повышают функциональность трактора. Кроме того, были отмечены высокое качество и надежность материалов, используемых для производства механического оборудования", - рассказали на МТЗ.

Международная выставка China International Agriculture Machinery - единственное широкомасштабное выставочное мероприятие сельскохозяйственной техники в Китае в нынешнем году. Она прошла в городе Циндао с 13 по 15 ноября. На площади в 200 тыс. кв.м были размещены стенды более 1,8 тыс. экспонентов. Выставку посетили около 120 тыс. человек.-0-