Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудят на конференции в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую редакцию закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", внесенную на рассмотрение в Палату представителей, обсудят в Минске 17 сентября на XI Международной научно-практической конференции "Инновационные процессы в таможенной сфере: взаимодействие с бизнес-сообществом в современных условиях". Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В конференции запланировано участие представителей Евразийской экономической комиссии, Совета Министров, Министерства по налогам и сборам, Министерства транспорта и коммуникаций, Республиканского союза участников таможенных отношений. Планируется обсудить вопросы, касающиеся совершенствования таможенного законодательства, развития информационных технологий в таможенной среде, современных подходов администрирования таможенных платежей, применения навигационных пломб", - сказали в ГТК.

Особое внимание уделят внедрению мер государственного контроля за оборотом товаров, развитию трансграничной электронной торговли, упрощению таможенных и торговых процедур в Китае и Беларуси и другим аспектам внешнеэкономической деятельности.

Конференцию организуют Государственный таможенный комитет и Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов.-0-