Новые инструменты финансирования кооперации разрабатывают в ЕАЭС

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия работает над новыми мерами и инструментами для финансирования кооперации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из препятствий для поддержки промышленности и успешной реализации совместных проектов является недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов, - отметила Ия Малкина. - Поэтому комиссия работает над новыми мерами и инструментами для финансирования кооперации, активно подключая при этом Евразийский банк развития (ЕАБР) и институты развития стран ЕАЭС".

В частности, предлагается разработать новые механизмы для льготного финансирования интеграционных проектов, в том числе на основе субсидирования ставки ЕАБР. "Этот вопрос планируется обсудить с вице-премьерами наших стран на заседании Совета ЕЭК в сентябре, чтобы отработать приемлемые варианты поддержки проектов", - добавила Ия Малкина.-0-