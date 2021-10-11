Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива

Строительство – локомотив экономики, как говорят эксперты. Это заметно по городам и селам Беларуси, которые приобрели современный европейский вид. Во многом это произошло благодаря труженикам строительной отрасли. Ее серьезный авторитет и потенциал в очередной раз подтвердил и 18-й Республиканский конкурс "Лучший строительный продукт года-2021", который на днях завершился в конгресс-зале отеля "Виктория Олимп" церемонией награждения победителей.

Сила – в качестве

В чем главный потенциал отрасли? Конечно, в качестве материалов, строительных и проектных услуг. Именно это демонстрируют участники старейшего конкурса в отрасли, у истоков которого стоял БНТУ. В награждении победителей приняли участие почетные гости. Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, отметил, что конкурс – стимул развития и инструмент признания достижений предприятий страны, готовых доказывать лидерство. Александр Петров, заместитель председателя ОО «Белорусский союз архитекторов», эксперт конкурса, подчеркнул:

– Сегодня материалы, конструкции, объекты наших участников, как в зеркале, отражают развитие рынка – то главное, что там происходит. Александр Патутин, председатель оргкомитета, заместитель директора ЦПП "Деловые медиа", подтвердил этот факт:

– Победители конкурса всех лет закрывают до 80% экспорта строительной продукции и услуг Беларуси.

Большинство участников открыли собственные лаборатории, которые помогают обновлять продуктовый портфель, стали смелее применять прогрессивные BIM-технологии.

Шанс на независимую оценку

В том, что конкурс "Лучший строительный продукт года" оказывает положительное влияние на белорусскую экономику и потребности общества, уверена и Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

– Конкурс компетенций – заметное событие в жизни республики. Это шанс для участников получить независимую оценку их достижений, а для экспертов – ознакомиться с новыми решениями и идеями, продукцией и объектами, которыми гордится страна. В их числе и Белорусская АЭС, роль которой важна в диверсификации структуры топливно-энергетического баланса, росте потребления электроэнергии как в промышленности, так и в иных сферах жизни общества.

Леонид Полещук, заместитель директора департамента по энергоэффективности, подчеркнул, что на электрическое отопление сегодня переводятся жилые дома, становится больше электротранспорта, растет сеть электрозарядных станций.

Объективность, профессионализм и беспристрастность

На базе конкурса образовалось сообщество титулованных экспертов (сегодня их более 30). В экспертное сообщество входят представители строительных, проектных организаций, испытательных центров, вузов.

Председатель Наблюдательного совета конкурса Ирина Колесникова, первый заместитель начальника инспекции Госстройнадзора по городу Минску отметила:

– Мы видим, что конкурс гарантирует высокий уровень достоверности оценки. Не случайно главные его номинации завоевывают признанные лидеры. Обладатель Гран-при – ЧУП "МАВ", а в номинации "Лучший строительный бренд Беларуси 2021" лидировала Группа компаний "А-100-Девелопмент".

Конкурс обновляется. Стали масштабнее представляемые объекты. В нынешнем году появились такие, которые, условно говоря, презентуются раз в 100 лет, а то и вовсе впервые. Это Белорусская АЭС или новая ветка Минского метрополитена.

Объективность, профессионализм и беспристрастность привлекают и партнеров конкурса. В этом году ими стали: РУПП "Гранит", ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль", Филиал "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер".

...Итак, завершился очередной конкурс "Лучший строительный продукт года-2021". Он стал уже не только историей, но и очередной ступенькой роста отрасли.

Список победителей:

ОДО "Айрон"

ООО "Аксиом-групп"

УП "Антиза"

Государственное предприятие "Белорусская АЭС"

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" БелНИПИнефть"

Государственное предприятие "Белоруснефть-Нефтехимпроект"

ОАО "Березастройматериалы"

УП "Березовская СПМК 22"

ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК"

РУП "Бреставтодор"

ЗАО "Вертрагия"

ОАО "Горынский комбинат строительных материалов"

ООО "Гомельская инжиниринговая компания" – управляющая компания холдинга "Стройинжиниринг Групп"

ОАО "ГродноЛифт"

ООО "ДойлидФарб"

ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат"

ОАО "Дорожно-строительный трест №5"

ОАО "Дорстроймонтажтрест" филиал Барановичский завод строительных деталей и конструкций

ОАО "Дорстроймонтажтрест" филиал "Осиповичский завод железобетонных конструкций"

ООО "Завод металлоконструкций "Эталон"

ООО "Зеленая гавань" и ООО "Алмари" (Группа компаний "А-100 Девелопмент")

ООО "Илмакс"

ООО "Компания Белклимат"

ЧУП "МАВ"

Филиал №3 "Минский КСИ" ОАО "Белорусский цементный завод"

СКУП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

УП "СУ № 21 ОАО «Минскпромстрой"

РУП "Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

ООО "МКтрейд"

ЗАО "Могилевский КСИ"

ОАО "Могилевский металлургический завод"

ОАО "Мозырский ДОК"

Завод ЖБИ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"

УП "Нефтебитумный завод"

Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер"

СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций"

ООО "Новые фасадные технологии"

ОАО "Обольский керамический завод"

ООО "ПАССАТСТАЛЬ"

ООО "ПГС-Инжиниринг"

ООО "ПГС-ТЕХНО"

ЗАО "ПМК-55"

ОАО "Полесьежилстрой"

ОАО "Ручайка"

ОАО "Стеклозавод "Неман"

ОАО "Смолевичский завод железобетонных изделий"

ОАО "Строительный трест №9, г. Витебск"

УП "СУ №20 ОАО «Минскпромстрой"

ГП "УКС Советского района г.Минска"

Филиал "Строительное управление №165" ОАО "Строительный трест №14"

Филиал строительного управления № 199 ОАО "Стройтрест № 35"

ЗАО "ТрансСтройБел"

УП "Цветлит"

СООО "ЦСП БЗС"

ООО "Экомост"

ООО "ЭкоРанПро"

ООО "ПО "Энергокомплект"

Тамара МЕДВЕДЕВА,

Фото Рамиля Насибулина

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