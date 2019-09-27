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Экономика
27 сентября 2019, 10:23

Новые Международные стандарты финансовой отчетности начнут действовать в Беларуси с 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) начнут действовать в Беларуси с 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №622/15 от 16 сентября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, с 1 января 2020 года вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов следующие документы Международных стандартов финансовой отчетности: "Определение существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)", "Определение бизнеса (Поправки к МСФО (IFRS) 3)", "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" в стандартах МСФО (Поправки к стандартам МСФО)".

Указанные стандарты не заменяют и не отменяют действующее национальное законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности, а применяются параллельно с ним.

МСФО - это свод современных международных стандартов, которые рекомендуются к использованию при составлении финансовой отчетности предприятий.-0-

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