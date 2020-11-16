Новые пеллетные заводы в октябре отгрузили топливные гранулы более чем на 1,1 млн евро

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть новых пеллетных заводов в Пружанском, Житковичском, Мозырском опытном, Кличевском, Новогрудском и Борисовском опытном лесхозах в октябре отгрузили топливные гранулы более чем на 1,1 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"По итогам работы в октябре шесть новых пеллетных заводов выпустили 8,4 тыс. т топливных гранул, что составило 65% от их ежемесячной производственной мощности. За прошлый месяц здесь отгрузили 9,9 тыс. т пеллет на сумму свыше 1,1 млн евро. Это в 5,5 раза больше, чем было поставлено в октябре 2019 года", - рассказали в пресс-службе.

Всего на новых производствах уже выпустили около 34 тыс. т топливных гранул. Отдельные заводы практически вышли на проектную мощность по выпуску пеллет. Так, в октябре производственные мощности пеллетного завода в Пружанском лесхозе были загружены на 98%, в Борисовском опытном лесхозе - на 95%. Последнему удалось произвести больше всех топливных гранул - 10,3 тыс. т с начала года.

В отрасли стремятся найти новые рынки сбыта и выйти на конечного потребителя. УП "Беллесэкспорт", чтобы изучить рынок, каждый месяц выставляет определенный объем топливных гранул на торги ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Сегодня на бирже аккредитованы крупнейшие трейдеры, которые поставляют пеллеты в страны ЕС. Установлены контакты с известными европейскими энергетическими холдингами и их поставщиками.-0-