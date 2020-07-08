Новые проекты госпрограммы инновационного развития поспособствуют росту экономики регионов - Шумилин

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые проекты, включенные указом от 7 июля №254 в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, поспособствуют росту экономики регионов. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"В госпрограмму включены восемь новых проектов в сферах медицины, промышленности и АПК, которые реализуют в Ивацевичах, Барановичах, Борисове и других райцентрах. Они будут способствовать решению задач инновационного развития регионов", - сказал Александр Шумилин.

В Борисове создадут производство автомобильных компонентов нового поколения, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. СООО "Белвест" освоит новые роботизированные технологии в производстве обуви, ОАО "БПХО" - в нанесении покрытий на хлопчатобумажные ткани различного назначения. Обольский керамический завод и "Ивацевичдрев" начнут выпускать новые виды продукции.

Кроме того, к 2024 году в Минске построят диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпус под создание в РНПЦ ”Кардиология" центра гибридной кардиохирургии. Инновационные технологии по госпрограмме освоят также предприятия сферы АПК - ОАО "Птицефабрика Городок" и ОАО "Молоко".

По словам председателя ГКНТ, в госпрограмму внесены изменения, чтобы обеспечить качественный рост регионов и повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет реализации инновационных проектов. "Указ направлен на ускоренное развитие различных секторов экономики, эффективные инвестиции, содействие индустриализации и инновациям", - отметил он.

Сейчас в Беларуси готовится проект Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Предполагается, что в нее войдут проекты по самым различным направлениям - от цифровых технологий и машиностроения до медицины и сельского хозяйства, основанные прежде всего на разработках белорусских ученых.-0-