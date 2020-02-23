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23 февраля 2020, 20:13

Новые производства и борьба за любовь покупателя - Назаров обозначил задачи Беллесбумпрома

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переработка макулатуры, развитие мебельных производств и одновременно формирование позитивного образа соответствующего товара белорусского производства у собственного потребителя - таков рецепт эффективного использования древесного сырья. Его председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров озвучил в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении Светлогорского ЦКК подчеркнул важность переработки лесных ресурсов у себя в стране, чтобы не продавать древесину за границу "за бесценок". По мнению Юрия Назарова, нормативная база для того, чтобы такого не происходило, в основном сформирована, но продолжает совершенствоваться. Например, идет работа над внесением изменений в постановление правительства о продаже макулатуры. Предлагается внести ее в перечень товаров, сделки по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". И это только один из путей увеличения переработки сырья внутри страны.

"Для того чтобы не вывозить кругляк, надо создавать производства у себя. Президент абсолютно верно сказал в Светлогорске: экспортируем целлюлозу, а это сырье. Но мы сегодня экспортируем и плиту, которую получили на модернизированных производствах. Поэтому надо и плиту постараться переработать здесь. Во что? В мебель. Понятно, что не все так просто. Рынки - они ж заняты. Но у нас есть хорошие примеры. "Ивацевичидрев", имея собственное плитное производство, сейчас активно развивает мебельное производство. Мы сегодня производим почти на Br5 млн мебели в Ивацевичах, используя собственную плиту. И планируем вырасти в объемах до Br30-35 млн в ближайшие два года. Для этого закупаем оборудование, создаем дополнительные рабочие места", - поделился планами Юрий Назаров.

В равной степени нужно быть ориентированными и на зарубежные рынки. Но для начала важно успешно конкурировать у себя в стране с раскрученными иностранными брендами, тем более что цена и качество спокойно это позволяют. "Президент сказал в Светлогорске, что создание новых производств на территории республики - это и есть патриотизм", - акцентировал глава "Беллесбумпрома".

В план инвестиционных проектов на этот год включено создание небольшого пеллетного производства в СЭЗ "Витебск" - это позволит вовлечь в оборот ту древесину, что у нас не используется. "Пеллетное производство в Витебске будет сориентировано на производство индустриальных гранул. И как раз из сырья будет задействована в основном осина, - сказал Юрий Назаров. - 2020 год у нас - проектирование и строительство. С 2021 года начинаем выпуск индустриальных гранул".

Он также позитивно смотрит на перспективы постепенного перехода на бумажную упаковку в Беларуси. Мощности белорусских предприятий, которые ее производят, загружены на 30-40%. Такие мешки и пакеты поставляются, в основном в Прибалтику, Европейский союз. Среди отечественных заказчиков интерес невелик - продукция дороже в сравнении с пластиковыми пакетами. Но с увеличением объемов заказов и, соответственно, производства будет снижаться и себестоимость.-0-

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