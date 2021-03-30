Новые стандарты на отдельные виды колбасных изделий вводятся в Беларуси с 1 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 апреля в Беларуси вводятся новые госстандарты на колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (паштеты и зельцы) и кровяные колбасы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

СТБ 2585-2020 "Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов. Паштеты. Общие технические условия", СТБ 2586-2020 "Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов. Зельцы. Общие технические условия" и СТБ 2587-2020 "Колбасы кровяные. Общие технические условия" определяют технические требования к основным показателям и характеристикам этих изделий, методам их испытаний, используемому сырью, упаковочным материалам, маркировке. Разработчиком стандартов является Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

"Государственные стандарты на зельцы, паштеты, а также кровяные колбасы разработаны в Беларуси впервые. Эта продукция до настоящего времени изготавливалась только по техническим условиям, что при обеспечении показателей безопасности предоставляло производителям большую свободу при определении требований к качеству. В результате изделия зачастую не соответствовали ожиданиям потребителей", - отметили в пресс-службе.

В новых стандартах установлены термины и определения для основных понятий, таких как "группа", "охлажденное колбасное изделие" и других, а также классификация этих изделий.

В зависимости от содержания в рецептуре массовой доли мясных ингредиентов зельцы, паштеты и кровяные колбасы классифицированы на группы: мясные и мясосодержащие (мясо-растительные, растительно-мясные). Для мясных колбасных изделий массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре - более 60%. Для мясосодержащих этот показатель установлен от 30% до 60% - для мясо-растительных колбасных изделий, от 5% до 30% - для растительно-мясных.

В зависимости от способа технологической (тепловой) обработки колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов и кровяные колбасы подразделяются на вареные и запеченные (паштеты); вареные, варено-копченые (кровяные колбасные изделия); вареные, варено-копченые и запеченные (зельцы).

В стандартах также предусмотрена возможность изготовления только охлажденных колбасных изделий.

Определены требования к физико-химическим показателям колбасных изделий, таким как массовая доля белка, крахмала, хлористого натрия, общего фосфора, остаточная активность кислой фосфатазы.

Учтены требования как для колбасных изделий, которые будут изготавливаться в целом виде, так и для нарезанных, выпускаемых в виде порционной (целый кусок) и сервировочной нарезки (ломтики).

"Применение новых стандартов обеспечит больше возможностей для повышения качества данной продукции и обеспечения его стабильности, будет содействовать потребителям в правильном выборе колбасных изделий", - подчеркнули в пресс-службе.-0-