Новые ставки утильсбора на автомобили утверждены в Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 1 июля 2019 года №437 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто для личного пользования составит Br544,5 (для авто не старше 3 лет), Br816,7 - для авто старше 3 лет. Такие же ставки действуют для авто с электродвигателями.

Утилизационный сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска утвержден в размере от Br4 083,7 до Br96 376,5, на автобусы и другую пассажирскую технику - от Br4 900,5 до Br42 471.

На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составляет от Br111 078 до Br326 700 в зависимости от массы и возраста техники.

Ставка на прицепы и полуприцепы составит Br38 640.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.-0-