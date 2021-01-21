Новые строительные нормы о техническом состоянии зданий приняты в Беларуси

Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 27 октября 2020 года №64, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. Документом утверждены строительные нормы "Техническое состояние зданий и сооружений". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования. Эти стройнормы устанавливают основные требования к техническому состоянию зданий и сооружений, строительных конструкций и инженерных систем и оценке их пригодности к эксплуатации. Требования этих норм предназначены для применения при технической эксплуатации зданий различного назначения независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности. Они не распространяются на системы электроснабжения, электрическое освещение, слаботочные сети и лифтовое оборудование. Как сообщалось ранее, в Беларуси реформируется законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217, в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, включающие требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, закрепляющие способы достижения строительных норм. Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил. Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в недавно созданном разделе "Строительные нормы и правила".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!