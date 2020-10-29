Новые строительные нормы приняты в Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 сентября 2020 года №57, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы распространяются на проектирование зданий и сооружений первого - четвертого классов сложности по СТБ 2331 и устанавливают минимально необходимые требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить техническую защищенность объектов, и к эксплуатации систем технической защищенности. Они не распространяются на объекты гражданской обороны, военного строительства, сооружения транспорта, хозяйственные постройки, объекты временного использования.

Как сообщалось ранее, в Беларуси реформируется законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217 в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, включающие требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, закрепляющие способы достижения строительных норм.

Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в недавно созданном разделе "Строительные нормы и правила".-0-