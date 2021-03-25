Новые стройнормы для производственных зданий и сооружений приняты в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 13 ноября 2020 года №83, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Производственные здания и сооружения". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к проектированию производственных и лабораторных зданий и помещений, мастерских, сооружений промышленных предприятий, подземных сооружений (подпорных стен, подвалов, тоннелей и каналов, опускных колодцев), емкостных сооружений для сыпучих материалов (закромов, бункеров, силосов и силосных корпусов), надземных сооружений (этажерок и площадок, открытых крановых эстакад, отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы, галерей и эстакад, разгрузочных железнодорожных эстакад), градирен, дымовых труб, водонапорных башен.

Они не распространяются на проектирование зданий и сооружений для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, сельскохозяйственных зданий и сооружений, подземных производственных зданий, промышленных сооружений специального назначения (для хранения нефти и газа, башенных копров, защитных сооружений гражданской обороны), временных зданий и сооружений.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-