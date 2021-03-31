Новые стройнормы для радиационных объектов приняты в Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 27 ноября 2020 года №95, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Радиационные объекты". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к проектированию радиационных объектов, на которых предполагается обращение с источниками ионизирующего излучения. При ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений требования строительных норм применяются в объеме, соответствующем проектной документации, с учетом того, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.

Стройнормы не распространяются на объекты использования атомной энергии: ядерные установки, пункты хранения, ядерные материалы, отработавшие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-