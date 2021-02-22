Новые стройнормы для защитных сооружений гражданской обороны приняты в Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 ноября 2020 года №77, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Защитные сооружения гражданской обороны". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают типы защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от защитных свойств и требования к размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям, нагрузкам и воздействиям, материалам, инженерным системам этих сооружений при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Беларуси, а также требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Стройнормы предназначены для применения при разработке градостроительных и строительных проектов, предпроектной (предынвестиционной) документации, а также проектировании вновь возводимых и реконструируемых (модернизируемых) объектов. Они не распространяются на объекты воинских частей, учреждений, предприятий и иных организаций Вооруженных Сил страны.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-