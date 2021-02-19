Новые стройнормы по молниезащите зданий и инженерных коммуникаций приняты в Беларуси

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 13 ноября 2020 года №80, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций. Они применяются при проектировании, монтаже систем молниезащиты для зданий разной высотности, проектировании систем молниезащиты установок, приборов, оборудования, находящихся внутри зданий, установлении мер защиты от поражения людей электрическим током и проектировании систем молниезащиты электрических станций, подстанций и воздушных линий электропередачи. Данные стройнормы не устанавливают требования к обеспечению защиты от выхода из строя электрических и электронных систем в результате возникновения внутренних перенапряжений.

Область их применения не распространяется на железнодорожную сеть, транспортные средства, морские суда, самолеты, прибрежные сооружения, подземные напорные трубопроводы высокого давления, магистральные линии связи и линии телесвязи, не связанные с конструкцией зданий. При наличии других специальных требований по молниезащите, указанных в законодательных актах, следует руководствоваться ими, говорится в документе.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-