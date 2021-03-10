Новые стройнормы противодымной защиты зданий приняты в Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 ноября 2020 года №76, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к проектированию систем вентиляции, предназначенных для противодымной защиты зданий и сооружений при пожаре и удаления газов и продуктов горения после пожара на объектах строительства.

В документе говорится, что при разработке проектной документации на ремонт и модернизацию, в том числе техническую модернизацию, систем противодымной вентиляции данные строительные нормы применяют в объеме, соответствующем проектной документации, с учетом того, что при ремонте и модернизации сохраняются технические решения, соответствующие требованиям ранее действующих технических нормативных правовых актов.

Стройнормы не распространяются на проектирование систем противодымной защиты убежищ, а также сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, объектов подземных горных работ и помещений, в которых производят, хранят или применяют взрывчатые вещества, метрополитенов, дымовых люков в покрытии над сценами и зданий класса Ф1.4.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-