Новые тарифы на ЖКУ действуют в Беларуси с 1 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения действуют в Беларуси с 1 января, сообщает БЕЛТА.

Тарифы в 2019 году будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут (суммарно на $3,9) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на $1,1. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена господдержка населения через безналичные жилищные субсидии. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.-0-