Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:49 Белорусские ученые разрабатывают чистящие и моющие средства с пробиотическим компонентом Общество
11:36 Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре Общество
11:31 Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 6 августа из-за жары Общество
11:26 Беларусь установила тариф на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше Экономика
11:25 В районе пятого форта под Брестом обнаружили боеприпасы Происшествия
11:13 Вороватой приватизации в Беларуси не будет - аналитик БИСИ Экономика
11:10 Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси Экономика
11:09 Некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков - мнение Общество
11:06 Пожар на юго-востоке Франции уничтожил более 1 тыс. га леса В мире
11:04 Согласие в обществе помогает государству спокойно пережить время глобальных трансформаций - эксперт Общество
11:01 В России за сутки выявили более 5,2 тыс. заразившихся COVID-19 В мире
10:57 Правительство выделило Минсвязи допсредства на научные исследования Экономика
10:56 Воронецкий: разделение белорусов на своих и чужих разрывает страну Общество
10:55 Суд повторно рассматривает гражданское дело по иску бизнесмена Игдеджи к Цепкало Происшествия
10:47 На юго-востоке России 18 человек пострадали при обрушении конструкций моста В мире
10:46 МАРТ дополнил список запрещаемой в общепите пластиковой посуды Экономика
10:44 В Борисове горело здание для хранения техники Происшествия
10:42 В Могилеве задержан педофил, который скрывался в соцсетях под женским ником Происшествия
10:40 Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы Общество
10:35 Белагропромбанк получил гарантии правительства по кредитам стеклозаводу "Неман" Экономика
10:24 У минчанина изъяли более 5 кг курительного табака Происшествия
10:22 Несвижский район первым в Минской области намолотил 100 тыс. т зерна Регионы
10:17 Лауреаты международных конкурсов выступят в Белгосфилармонии Афиша
10:12 В футбольной Лиге Европы определятся первые четвертьфиналисты Спорт
10:03 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля Общество
10:02 Почти 21 млн сербских сигарет пытались ввезти в Беларусь по недействительным документам Происшествия
10:01 Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь Политика
10:00 Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна Экономика
09:49 Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти Экономика
09:49 ФОТОФАКТ: Последствия взрыва в Бейруте В мире
Все новости
Все новости
Экономика
05 августа 2020, 11:10

Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

Государственная политика с середины 1990-х годов была направлена на интенсивное развитие животноводства. Удалось не только полностью обеспечить продовольствием население страны, но и выйти на большие объемы экспорта. О том, каких результатов достигла мясо-молочная отрасль за эти годы, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Производство молока и мяса в Беларуси ежегодно увеличивается. На душу населения в 2019 году произведено 785 кг молока, что на 42 кг больше, чем в 2015 году. Производство мяса на душу населения в 2019-м составило 132 кг, что на 11 кг превысило уровень 2015-го. В сельхозорганизациях в 2019 году получили в 2,3 раза больше молока, чем в 1995-м, а скота и птицы - в 2,8 раза. "Для достижения такого уровня производства ежегодно принимались важные решения на уровне главы государства и правительства, направленные на финансирование мероприятий по интенсификации отрасли. Внедрялись современные технологии, позволяющие производить конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках продукцию. Для этого в отрасли обновили производственную базу за счет строительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектов", - отметил Игорь Брыло.

Молочная отрасль

Численность молочно-товарных ферм с современными технологиями превысила 1,6 тыс. На них размещено более половины молочного стада, там получают более 65% молока. Новые технологии позволяют максимально реализовать потенциал продуктивности коров. За 2019 год средний удой молока от коровы составил 5039 кг, что на 275 кг больше, чем в 2015 году.

За январь - июнь этого года показатель продуктивности дойного стада превысил прошлогодний уровень на 142 кг и составил 2647 кг. В четырех районах - Гродненском, Несвижском, Брестском и Мозырском - средний удой молока от коровы превысил 4 т. Еще в 2015 году такого уровня продуктивности не было получено ни в одном районе страны. Кроме того, в 15 сельскохозяйственных организациях средний удой молока от коровы за полугодие превысил 5 т. "Образцы сельскохозяйственного производства - СПК им. Деньщикова Гродненского района, УП "Молодово-Агро" Ивановского, СПК "Лариновка" Оршанского, СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского, филиал "Фалько-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ГП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, где показатель продуктивности дойного стада уже за первое полугодие превысил 5,5 т", - отметил замминистра.

"Хочу обратить внимание на еще одно преимущество новых технологий. Это возможность производить молоко высокого качества, реализовывать его сортом экстра, что выгодно из-за разницы в цене. Это важно для производителей, а также переработчиков, которые из качественного молока производят конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынке молокопродукты", - добавил Игорь Брыло. Количество молока сорта экстра в 2015 году составляло только 38% от всего реализованного, в 2019-м - 52,4%, а по итогам 2020 года удельный вес такого молока достигнет 55%. При этом по молочным комплексам промышленного типа реализация молока сорта экстра с начала текущего года составила 72,3%.

Мясная отрасль

Сейчас все птицеводство сконцентрировано на птицефабриках промышленного типа, 88% свинины и 12% говядины получают на промышленных комплексах. Отрасль развивается интенсивно, увеличиваются объемы производства. В текущем году вырос среднесуточный привес крупного рогатого скота и свиней. За январь - июнь произведено 896,4 тыс. т скота и птицы (105,4% к январю - июню 2019 года).

Игорь Брыло выразил уверенность в правильности избранного курса формирования национальной модели агропромышленного комплекса. Он отметил, что сельскохозяйственная отрасль в любой стране постоянно развивается, совершенствуются организационные и технологические механизмы хозяйствования, идет процесс адаптации к потребностям внутреннего и внешнего рынков, вызовам мировой политики и экономики. По его словам, в предстоящие годы в АПК продолжится курс на внедрение инновационных технологий и поддержание объемов и структуры производства продукции животноводства. Особое внимание будет уделяться продовольственной безопасности страны и увеличению экспортного потенциала.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь установила тариф на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше
Алексей Авдонин Вороватой приватизации в Беларуси не будет - аналитик БИСИ
Фото из архива Правительство выделило Минсвязи допсредства на научные исследования
Фото из архива МАРТ дополнил список запрещаемой в общепите пластиковой посуды
На стеклозаводе "Неман". Фото из архива Белагропромбанк получил гарантии правительства по кредитам стеклозаводу "Неман"
Фото из архива Хлеборобы Брестской области намолотили 1 млн т зерна
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Топ-новости
Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь
Воронецкий: разделение белорусов на своих и чужих разрывает страну
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре
Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля
Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы
Послание Президента к народу и парламенту - мнения
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал праздником для любителей спорта - Девятовский
Расширен перечень функций Минздрава
"Минсктранс" до конца года пополнит свой парк 330 автобусами и 150 троллейбусами
Минские электрические сети выполнили уже более половины годового объема ремонтных работ
Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.