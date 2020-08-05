Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси

Государственная политика с середины 1990-х годов была направлена на интенсивное развитие животноводства. Удалось не только полностью обеспечить продовольствием население страны, но и выйти на большие объемы экспорта. О том, каких результатов достигла мясо-молочная отрасль за эти годы, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Производство молока и мяса в Беларуси ежегодно увеличивается. На душу населения в 2019 году произведено 785 кг молока, что на 42 кг больше, чем в 2015 году. Производство мяса на душу населения в 2019-м составило 132 кг, что на 11 кг превысило уровень 2015-го. В сельхозорганизациях в 2019 году получили в 2,3 раза больше молока, чем в 1995-м, а скота и птицы - в 2,8 раза. "Для достижения такого уровня производства ежегодно принимались важные решения на уровне главы государства и правительства, направленные на финансирование мероприятий по интенсификации отрасли. Внедрялись современные технологии, позволяющие производить конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках продукцию. Для этого в отрасли обновили производственную базу за счет строительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектов", - отметил Игорь Брыло.

Молочная отрасль

Численность молочно-товарных ферм с современными технологиями превысила 1,6 тыс. На них размещено более половины молочного стада, там получают более 65% молока. Новые технологии позволяют максимально реализовать потенциал продуктивности коров. За 2019 год средний удой молока от коровы составил 5039 кг, что на 275 кг больше, чем в 2015 году.

За январь - июнь этого года показатель продуктивности дойного стада превысил прошлогодний уровень на 142 кг и составил 2647 кг. В четырех районах - Гродненском, Несвижском, Брестском и Мозырском - средний удой молока от коровы превысил 4 т. Еще в 2015 году такого уровня продуктивности не было получено ни в одном районе страны. Кроме того, в 15 сельскохозяйственных организациях средний удой молока от коровы за полугодие превысил 5 т. "Образцы сельскохозяйственного производства - СПК им. Деньщикова Гродненского района, УП "Молодово-Агро" Ивановского, СПК "Лариновка" Оршанского, СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского, филиал "Фалько-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ГП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, где показатель продуктивности дойного стада уже за первое полугодие превысил 5,5 т", - отметил замминистра.

"Хочу обратить внимание на еще одно преимущество новых технологий. Это возможность производить молоко высокого качества, реализовывать его сортом экстра, что выгодно из-за разницы в цене. Это важно для производителей, а также переработчиков, которые из качественного молока производят конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынке молокопродукты", - добавил Игорь Брыло. Количество молока сорта экстра в 2015 году составляло только 38% от всего реализованного, в 2019-м - 52,4%, а по итогам 2020 года удельный вес такого молока достигнет 55%. При этом по молочным комплексам промышленного типа реализация молока сорта экстра с начала текущего года составила 72,3%.

Мясная отрасль

Сейчас все птицеводство сконцентрировано на птицефабриках промышленного типа, 88% свинины и 12% говядины получают на промышленных комплексах. Отрасль развивается интенсивно, увеличиваются объемы производства. В текущем году вырос среднесуточный привес крупного рогатого скота и свиней. За январь - июнь произведено 896,4 тыс. т скота и птицы (105,4% к январю - июню 2019 года).

Игорь Брыло выразил уверенность в правильности избранного курса формирования национальной модели агропромышленного комплекса. Он отметил, что сельскохозяйственная отрасль в любой стране постоянно развивается, совершенствуются организационные и технологические механизмы хозяйствования, идет процесс адаптации к потребностям внутреннего и внешнего рынков, вызовам мировой политики и экономики. По его словам, в предстоящие годы в АПК продолжится курс на внедрение инновационных технологий и поддержание объемов и структуры производства продукции животноводства. Особое внимание будет уделяться продовольственной безопасности страны и увеличению экспортного потенциала.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-