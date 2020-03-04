Новые центры экономического роста и целевые инвестиции - какую стратегию развития регионов предлагают эксперты

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Наталья Берченко рассказала сегодня во время семинара о предложениях экспертов министерства по стратегии развития регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Берченко, причины существующих проблем регионального развития находятся в плоскости масштабов и эффективности экономической деятельности, а также ее территориального распределения. "Министерство экономики предлагает вариант решения существующих проблем в ограниченных условиях ресурсного обеспечения. Это стратегия сбалансированного развития. Ее составляющие - активная пространственная политика с формированием новых центров экономического роста, их максимально равномерным распределением, повышение конкурентоспособности, результативности экономической деятельности за счет целевых инвестиций в специализацию территорий, улучшение качества среды проживания", - сказала она.

В число основных инструментов реализации стратегии, помимо целевых инвестиций, входит взаимодействие и сотрудничество между ветвями власти, вовлечение ключевых групп региональных сообществ.

По мнению эксперта, для устойчивого развития отстающих районов приоритетом является обеспечение диверсификации экономики на основе местных ресурсов, их глубокой переработки и системного использования. Важны также хорошее транспортное сообщение и современная связь, внедрение новых социальных стандартов, расширение использования дистанционных и мобильных форм занятости, обслуживания, продвижение местных брендов.

Министерство экономики при поддержке Минского облисполкома сегодня проводит семинар на тему "Развитие регионов Республики Беларусь: подходы на 2021-2025 годы". В семинаре принимают участие руководители и представители республиканских органов государственного управления, Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, областных, городских и районных исполнительных комитетов. Цель семинара - обсудить подходы к региональному развитию в следующей пятилетке, выработать предложения по системе программных и прогнозных документов, индикаторов развития для регионов, возможные практические решения по обеспечению регионального развития, исходя из специализации и потенциала отдельных территорий.-0-