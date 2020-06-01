Новые цены на газ и тарифы на электроэнергию действуют с 1 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые цены на газ и тарифы на электроэнергию действуют в Беларуси с 1 июня. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 декабря 2019 года №933, сообщает БЕЛТА.

Природный газ

Установлена новая цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит Br0,1271 в отопительный период с 1 июня по 31 декабря включительно (с 1 января по 31 мая было Br0,1205). В летний период газ будет стоить Br0,4213 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит Br0,4213 за кубометр газа независимо от сезона.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), с 1 июня по 31 декабря в отопительный период придется платить Br0,5936 (с 1 января по 31 мая было Br0,532) за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в остальное время - Br0,2226 (ранее было Br0,1995).

Сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами будет стоить Br2,1628 в отопительный сезон с 1 июня по 31 декабря (с 1 января по 31 мая цена составляла Br1,9563). В летний период цена будет Br1,1409. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также будет стоить Br1,1409.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит с 1 июня по 31 декабря включительно Br7,0314 (с 1 января по 31 мая было Br6,3021). В летний период она будет Br1,1409.

Электроэнергия

Повышается стоимость электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилье с электрическими плитами, не оборудованном системами централизованного тепло- и газоснабжения, при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета. С 1 июня по 31 декабря одноставочный тариф составит Br0,0834 (c 1 января по 31 мая было Br0,0809). Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) будет Br0,0584 за 1 кВт.ч (было Br0,0566), а в остальное время суток - Br0,1084 (было Br0,1052).

Электроэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения в домах и квартирах без систем централизованного газо- и теплоснабжения при наличии отдельного прибора индивидуального учета будет стоить Br0,0374 с 1 июня до 31 декабря включительно (с 1 января по 31 мая было Br0,0335).-0-