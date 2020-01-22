Новые улицы и скоростной трамвай - что предлагают в детальном плане территории "Великого камня"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Градостроительный проект "Детальный план территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Центральная часть. Первая очередь" будет вынесен на общественное обсуждение с 3 по 27 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

"Во время реализации генплана появилась необходимость в разработке детального плана на новой территории в границах парка. Речь идет о тактике развития и освоения территории, опережающем развитии градообразующей базы - увеличении территории для производственных и транспортно-логистических объектов в центральной части парка", - отмечается в обосновании плана.

В проекте выделено пять основных зон: промышленная, транспорта и логистики, транспортной инфраструктуры, инженерных объектов, зона зеленых насаждений. Производственная зона занимает основную часть территории и включает зону промышленности, коммунальных объектов. Зона транспорта и логистики расположена в юго-восточной части территории на границе с Национальным аэропортом Минск.

Кроме того, детализирована заложенная в генплане сеть основных улиц. Детализация заключается в увеличении плотности уличной сети, прокладке местной системы улиц. Главная планировочная ось - магистральная артерия Пекинский проспект. Он проходит вдоль территории производственной зоны и предназначен в основном для грузового транспорта. Кроме того, зарезервирована трасса скоростного трамвая как еще одна связь с Минском.

Разработанный проект занимает площадь 416,6 га на землях индустриального парка.

Детальный план - градостроительный проект, детализирующий и уточняющий решения генплана в части территориально-пространственного развития и функционального зонирования территорий. Главная цель - обеспечить инвестиционную привлекательность территории, экономически целесообразное развитие инфраструктуры.

Презентация градостроительного проекта состоится 6 февраля в 16.00 в Смолевичском городском доме культуры.-0-