Новые зерноочистительно-сушильные комплексы "Амкодор" вводятся в строй на северо-западе России

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые зерноочистительно-сушильные комплексы "Амкодор" вводятся в эксплуатацию на северо-западе России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Новый зерноочистительно-сушильный комплекс "Амкодор" появился в Псковской области. Он предназначен для послеуборочной обработки (очистки, сушки) зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 40% и предусматривает комплексную механизацию и автоматизацию процесса сушки, очистки и погрузочно-разгрузочных работ. Отличительной особенностью комплекса является то, что в качестве основного вида топлива будут использоваться дрова и отходы лесопиления с применением универсальных воздухонагревателей "Амкодор".

В Псковской области это четвертый сданный в эксплуатацию ЗСК "Амкодор".

Кроме того, заканчиваются работы по монтажу и пусконаладке зерноочистительно-сушильного комплекса "Амкодор" в Вологодской области. Этот комплекс является десятым объектом, построенным компанией "Амкодор-СЗ" в Вологодской области с 2015 года.

Фото "Амкодора"

Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-