Новый гендиректор БЕЛАЗа считает главной задачей наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Никифорович, согласованный сегодня Президентом на должность генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", считает своей главной задачей на новом посту наращивание объемов производства и освоение новых рынков сбыта. Об этом он рассказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства, принимая кадровое решение, позитивно оценил работу холдинга и четко поставил задачу по сохранению существующих наработок в части реализации продукции, дальнейшего инновационного развития. Самая главная задача - наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта", - сказал Сергей Никифорович.

По его мнению, на мировом рынке сложилась благоприятная для предприятия ситуация, поскольку многие предприятия были закрыты из-за пандемии, а БЕЛАЗ наряду с другими белорусскими заводами продолжал работать. "Это дает нам возможности и шансы выйти на рынок, который сегодня не занят нашими конкурентами, и увеличить объемы реализации", - считает он.

Важно, по его мнению, также сконцентрироваться на работе с коллективом, усилить инновационную составляющую продукции БЕЛАЗа. "Надо заниматься также импортозамещением комплектующих, привлекая к этой работе другие предприятия по кооперационным связям, помогать им наращивать компетенции, которые будут полезны для нас", - отметил Сергей Никифорович.-0-