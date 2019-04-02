Новый глава Минсельхозпрода намерен добиться соблюдения технологий и порядка на местах

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, назначенный сегодня на эту должность Президентом Беларуси, намерен добиться соблюдения технологий и порядка на местах. Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о своих ближайших планах в ранге министра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо продолжать ту работу, которая ведется в сельском хозяйстве, по повышению эффективности, по наведению порядка на земле. Это вопросы, которые нужно решать ежедневно", - сказал Анатолий Хотько. Он добавил, что именно на этих направлениях будет акцентировать внимание. Министр подчеркнул, что Президент, принимая решение о назначении, не ставил каких-то новых или сверхъестественных задач. "Президентом поставлена задача, чтобы мы четко выполняли на местах то, что прописано в должностных обязанностях и в инструкциях", - пояснил он.

В качестве примера Анатолий Хотько привел ситуацию в молочной отрасли. "В стране создан генетический потенциал продуктивных животных. В тех хозяйствах, где собрано стадо именно племенных животных, коровы дают порядка 10 т молока (в год. - Прим. БЕЛТА). В целом по стране генетический потенциал коров позволяет получать не менее 8 т молока, - пояснил министр. - Возможности по росту продуктивности у нас еще не исчерпаны. Но для этого надо соблюдать технологию. Министерством сельского хозяйства и продовольствия сегодня разработаны регламенты, протоколы, где четко расписано, кому и что делать. От этого будет результат".

По мнению Анатолия Хотько, в ближайшее время важно сконцентрировать усилия, чтобы нарастить объемы производства и повысить качество продукции животноводства. "Учитывая, что сегодня мы являемся производителями такого объема сельскохозяйственной продукции, мы должны, конечно, получить еще и хорошее качество, и ее реализовать", - сказал он.

Касаясь крайне важной для сельского хозяйства темы начала посевных работ, министр подчеркнул, что в стране созданы все производственные условия для успешного проведения посевной кампании, есть понимание и поддержка со стороны правительства в оперативном решении возникающих проблем. Это касается и обеспечения хозяйств топливом, удобрениями. "Посевную надо выполнить в срок, технологично. От этого зависит и урожай будущего хлеба, и кормопроизводство", - отметил Анатолий Хотько.-0-