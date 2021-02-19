Новый харвестер "АМКОДОР" проходит испытания в лесу

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из лесохозяйственных предприятий Минского района успешно прошли первые плановые испытания опытного образца нового харвестера AMKODOR FH3081 в условиях лесосеки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

"Это машина тяжелого класса, предназначенная для валки деревьев диаметром до 75 см, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины. Она создана специально для лесозаготовительной отрасли России и других перспективных регионов, где спелый лес имеет значительную толщину стволов", - рассказали в пресс-службе.

Испытания опытного образца продолжатся сначала в лесхозах Беларуси, а в апреле - на лесосеках Российской Федерации. Серийно AMKODOR FH3081 будет производиться в ООО "АМКОДОР-Онего" в Карелии.

"По всем параметрам новый харвестер - машина мирового уровня, соответствующая требованиям международных стандартов в области безопасности труда, эргономики, противопожарной безопасности, а также современным требованиям лесной сертификации в сфере охраны окружающей среды. В ней воплощены все лучшие технические решения, наработанные конструкторами холдинга за годы создания лесной техники", - подчеркнули на предприятии.

Повышенную проходимость AMKODOR FH3081 обеспечивает колесная формула 8х8, возможность полной блокировки ведущих мостов и применение съемных гусениц. Все системы, в том числе 300-сильный дизель ЯМЗ-536, оснащены электронным управлением, а кабина оператора имеет повышенную комфортность. Морозы машине не страшны - двигатель снабжен устройством для пуска при минусовых температурах и подогревом топливной магистрали. Но ее главное достоинство - высокая производительность, которая на треть выше, чем у предыдущих моделей.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-