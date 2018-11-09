Новый Налоговый кодекс должен действовать без изменений в течение трех лет

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Налоговый кодекс, который заработает с 1 января 2019 года, должен действовать без изменений в течение трех лет, сообщил журналистам начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Законопроект подготовлен с учетом того, что его действие будет распространяться на ближайшие три года - 2019, 2020, 2021-й. За эти три года государственные органы должны отработать все вопросы, которые возникнут в этот период, в том числе возможные вопросы изменения взносов в ФСЗН, другие предложения, обсуждаемую базу доходов граждан", - рассказал Андрей Ковалевский.
Таким образом, за три года должны быть выработаны единые решения по этим вопросам, чтобы к 2022 году подготовить новую законодательную базу, если это будет необходимо. "Исходим из того, что Налоговый кодекс должен действовать три года без изменений, это будет очень удобно для налогоплательщиков - организаций и граждан", - добавил представитель МНС.-0-
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