Новый порядок ввоза в Беларусь средств защиты растений вынесен на общественное обсуждение

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "О вопросах выдачи заключений (разрешительных документов)" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Документ разработан в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии, определяющим меры нетарифного регулирования ввоза на таможенную территорию ЕАЭС средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей.

Рассматривать обоснованность ввоза конкретного количества образцов для использования в лабораторных исследованиях, а также в качестве эталонного стандарта будет межведомственная комиссия. Создать ее и определить порядок работы уполномочено Министерство здравоохранения.

Также проектом постановления вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он дополнен пунктом, касающимся выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 27 ноября.-0-