Новый рекорд суточной проходки установили в "Белоруснефти"

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В "Белоруснефти" установили новый рекорд суточной проходки при бурении бокового ствола, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Новая отметка - 255 м за сутки. Рекорд зафиксировали 4 мая на Речицком месторождении. "Здесь бригада №3 управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин работает на станке АРС-100", - уточнили на предприятии.

По информации службы супервайзинга бурения скважин НГДУ "Речицанефть", предыдущее достижение было отмечено на этом же месторождении 2 ноября 2019 года. Тогда суточная проходка составила 235 м. Работали на станке HRI-500.

"Если же сравнивать с показателями станка АРС-100, то разница с предыдущим максимумом - 75 м. 26 августа 2019 года при строительстве бокового ствола за сутки удалось пройти 180 м горных пород", - добавили в пресс-службе.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-