Новый резервуар с применением уникальных разработок введен в строй в ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резервуар с применением уникальных для республики разработок введен в эксплуатацию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Андрей Вериго во время пресс-тура "Нефтепроводный транспорт Беларуси: надежность, бесперебойность, безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

Акт о вводе в эксплуатацию объекта подписан сегодня. Резервуар №13 успешно прошел гидроиспытания и подключен к технологическим трубопроводам ЛПДС "Мозырь". "Главная особенность емкости - в конструктивном исполнении. Впервые в республике на резервуаре обустроена купольная алюминиевая крыша с плавающим понтоном. Такая конструкция кровли снижает нагрузку на стенки резервуара и в десятки раз уменьшает испарение легких фракций нефти в атмосферу", - рассказал Андрей Вериго. Срок службы резервуара - более 50 лет.

Строительство этого объекта, а также обновление всего резервуарного парка ЛПДС "Мозырь" предусмотрено инвестиционной программой, утвержденной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 2018 году.

Как рассказал Андрей Вериго, к 2022 году планируется полностью завершить реконструкцию резервуарного парка ЛПДС "Мозырь". На предприятии построят пять аналогичных резервуаров взамен нескольких существующих стальных емкостей, возведенных в 1970-е годы, амортизационный срок которых более чем в два раза превышает нормативный. Принято решение о комплексной модернизации стальных резервуаров, на которую планируется направить Br30 млн. Еще Br20 млн потребуется на реконструкцию четырех железобетонных, которые построены в 1964 году.

Сегодня линейная производственно-диспетчерская станция "Мозырь" - головная станция ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Здесь нефтяной поток, идущий от восточной границы Беларуси, разветвляется: часть его продолжает движение на запад в Польшу и Германию, часть направляется на юг в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. Также отсюда сырье поступает на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.-0-