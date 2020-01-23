Новый резидент СЭЗ "Минск" построит в Фаниполе завод по производству спецтехники

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Минск" зарегистрировала уже второго в 2020 году резидента - ООО "БЕЛ-ДОЗЕР", которое построит в городе Фаниполь завод по производству спецтехники, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания "БЕЛ-ДОЗЕР" планирует производить в СЭЗ "Минск" широкий спектр спецтехники, которая предназначена для земляных, строительных и транспортировочных работ. В частности, завод будет выпускать погрузчики-экскаваторы - многофункциональные машины для выполнения строительных и ремонтных работ, а также грейдеры - производительную спецтехнику, которая активно применяется при строительстве и обслуживании автомобильных дорог и аэродромов.

Кроме того, ООО "БЕЛ-ДОЗЕР" будет осуществлять сервисное обслуживание производимой продукции.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млн евро.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 стран.-0-