Новый резидент "Великого камня" будет производить композитные материалы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Руфайс" (Беларусь), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Инвестиционный проект компании связан с выпуском и применением новейших материалов из полимеров в строительстве. "Композитный материал является собственной разработкой компании, отличается от аналогов более высокими эксплуатационными свойствами. Он имеет широкую сферу применения, в том числе для производства кровли и других элементов зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Как отметили в парке, продукция предприятия будет реализовываться на внутреннем рынке, а также на рынках России и стран ЕС.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-