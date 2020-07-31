Новый резидент "Великого камня" будет выпускать фотопечатную продукцию

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня зарегистрирован новый резидент. Такая информация размещена на сайте парка, сообщает БЕЛТА.

ООО "Фотопринт" - компания из Беларуси с участием российского капитала. Новый резидент планирует размещение в парке собственного дата-центра и производства, что позволит выпускать различную фотопечатную продукцию в автоматизированном режиме круглосуточно. Эта продукция будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС и ЕС.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска.-0-