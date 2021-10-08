8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент "Великого камня" будет выпускать грузовую спецтехнику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

В "Великом камне" зарегистрирован новый резидент - ООО "Аксиом-Групп" (Беларусь). Компания создаст производственное предприятие по выпуску грузовой автомобильной специальной и специализированной техники сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения. Планируется, что производство продукции начнется в следующем году.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-