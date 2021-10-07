7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент "Великого камня" будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

В "Великом камне" зарегистрирован новый резидент - ООО "Корпорация Роботикс" (Швейцария, Украина). Компания планирует производить интерактивные банкоматы и аптечные торговые автоматы для продаж лекарств - RoboBank и RoboPharm. "С использованием таких банкоматов время проведения основных финансовых операций будет сокращено до 30 секунд. Терминал аптечного самообслуживания позволит проводить анализ рецепта, выбирать лекарства (до 500 наименований) и выдавать их пользователю", - пояснили в парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

Фото индустриального парка "Великий камень"