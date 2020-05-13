Новый резидент "Великого камня" будет выпускать продукцию для деревообработки

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" зарегистрировано ООО "Научно-техническая компания по деревянным конструкциям "Краунхоумс" (КНР), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Новый резидент планирует создать в парке центр по выпуску производственных линий для деревообрабатывающей промышленности на основе принципов индустрии 4.0. Начало производства запланировано на 2022 год.

Фото industrialpark.by

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-