Новый резидент "Великого камня" будет заниматься разработкой оборудования для хранения данных

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент "Великого камня" будет заниматься разработкой оборудования для обработки и хранения данных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

В "Великом камне" зарегистрирован новый резидент - "АйПиДи групп" (Беларусь). Предприятие будет заниматься разработкой и серийным производством высокотехнологичных устройств обработки и хранения данных. Так, планируется выпускать серверы, мониторы, принтеры и программно-аппаратные комплексы. Реализация проекта также включает оказание услуг по освоению произведенного оборудования.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-