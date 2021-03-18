Новый резидент "Великого камня" начинает проект в сфере китайской медицины

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент "Новоэра Биотех" с проектом в сфере традиционной китайской медицины, передает корреспондент БЕЛТА.

Компания создана при участии Института культуры и экономики Цзиньтай, ООО "Клиника китайской медицины Сишаньцинсюе (Пекин)" и ООО "Компания фармацевтических технологий Сишаньцинсюе (Пекин)".

На первом этапе планируется организация производства медицинских препаратов для лечения коронавируса, которые впоследствии будут экспортироваться в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны. Ожидается, что выпуск лекарственных средств начнется в 2021 году.

Кроме этого, будет создан Евразийский центр традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения. Он будет предоставлять медицинские услуги резидентам "Великого камня", китайским и иностранным сотрудникам парка. Центр будет развивать взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями, учреждениями здравоохранения Беларуси и соседних стран для обмена опытом в сфере традиционной китайской медицины.

"Наш новый резидент будет реализовывать инвестиционный проект, связанный с китайской традиционной медициной. Лекарственные средства, добавки, которые планируется выпускать, основаны на экологически чистом природном материале. Они будут востребованы не только для помощи в лечении коронавируса, но также и при лечении простудных заболеваний, гриппа, астмы. Такие направления, которые ставят во главу угла именно здоровье человека, на сегодня крайне актуальны во многих странах мира, особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции", - сказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

По его словам, перспектива реализации таких продуктов прежде всего направлена на экспортную составляющую. "Евразийское экономическое пространство, прежде всего Россия, также Украина, Азербайджан, Турция, даже Индия звучат в планах наших партнеров. Думаю, и в нашей стране этот продукт будет тоже востребован", - отметил он.

В дальнейших в планах компании задействовать и лечебный природный ресурс Беларуси. "В будущем планируется использовать именно экологически чистые, травяные составляющие, выращенные в Беларуси", - добавил глава индустриального парка.

"Приход нового резидента - это уже большое достижение, так как это вложение в нашу экономику. К нам приходит традиционная китайская медицина, которую мы довольно-таки неплохо знаем. Медицина, которая основана на традициях, на растительном сырье, нами только приветствуется. Конечно, будет проведен комплекс регистрационных мероприятий, валидации и т.д., но так как Китай известен своими традиционными качественными медицинскими препаратами, изделиями, биологически активными добавками, я думаю, что это не составит большого труда. Конечно же, мы будем всячески способствовать ускорению этих процессов", - констатировал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Беларуси Се Сяоюн отметил, что потребовалось всего чуть более месяца, чтобы завершить переход от намерения сотрудничества к официальному соглашению. "Вхождение проекта Института культуры и экономики Цзиньтай в области традиционной китайской медицины в Китайско-белорусский индустриальный парк имеет большое значение. Это не только привнесет китайскую медицину в проект, но и станет прорывом в деловом сотрудничестве между Китаем и Беларусью в сфере здравоохранения, также будет способствовать сотрудничеству в части сельского хозяйства и внешней торговли", - подчеркнул он.

"Сегодня мы наблюдаем знаковое событие. В парке стартует новое направление в формировании фармацевтического кластера и развитии китайской традиционной медицины. Это не просто система лечения. Это и культура, и учение, и история, и мудрость китайского народа. В борьбе с новым типом коронавируса традиционная китайская медицина зарекомендовала себя эффективно в части вспомогательной терапии и профилактики", - отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в КНР Юрий Сенько.

По его словам, традиционная китайская медицина сегодня - это синергия большого опыта и инноваций, что приковывает внимание все большего количества стран и людей. "Уверен, что и эффект от реализации проекта будет соответствующим. Перспективы обусловлены выгодными условиями парка "Великий камень" с точки зрения правового режима особой экономической зоны, уникальных преференций, логистики, а также емким рынком ЕАЭС, членом которого является Беларусь, и непосредственной близостью к крупнейшему рынку стран ЕС", - добавил посол.

"Мы надеемся, что сможем создать хороший эффект для торгово-экономических отношений двух стран и внести новую модель в сотрудничество с Беларусью, - подчеркнул глава компании "Новоэра Биотех" Цай Чуаньцин.

Он выразил надежду, что организации Министерства здравоохранения смогут как можно быстрее помочь компании легализовать китайские лекарственные средства в Беларуси и упростить процедуры прохождения регистрации. "Это станет новой отправной точкой для развития фитомедицины как в Беларуси, так и в других странах СНГ, - сказал Цай Чуаньцин.

Кроме того, более 400 видов лекарственных растений Беларуси компания собирается углубленно исследовать и экспортировать их в Китай. "Фитомедицина у вас имеет очень глубокие корни. Мы хотим, чтобы она помогала сохранять здоровье граждан обеих стран, - сказал глава "Новоэра Биотех". - Мы хотим начать нашу работу в парке как можно скорее. У нас есть много заказов".

В этот же день также прошло подписание меморандума между Министерством экономики Беларуси, Институтом культуры и экономики Цзиньтай и ООО "Китайская корпорация инжиниринга САМС".

Директору Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцину и генеральному директору ООО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" Ван Юйхану были вручены знаки отличия "Великого камня".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрировано 69 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-