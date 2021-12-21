Новый резидент "Великого камня" начнет производить беспилотные летательные аппараты

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Научно-техническая компания БПЛА Тяньюй Чанъин (МСК)", сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Учредитель предприятия-резидента - "Пекинская научно-техническая компания БПЛА Тяньюй Чанъин" (КНР). Она является одним из ведущих предприятий Китая в области разработки и производства интеллектуальных беспилотных систем.
"В рамках реализации инвестиционного проекта резидент планирует создать высокотехнологичное производство универсальных логистических систем беспилотных летательных аппаратов и оборудования для них", - рассказали в пресс-службе.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-