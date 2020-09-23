Новый резидент "Великого камня" построит ж/д терминал

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" стало ЗАО "Евразийский железнодорожный гейтвэй", сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

Компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству в парке бимодального железнодорожного терминала. В проекте участвуют АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия) - управляющая компания Дуйспорта, крупнейшего в мире внутриконтинентального порта, резидент парка ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания", РУП "Брестское отделение Белорусской железной дороги", а также "Хупак Интермодал СА" (Швейцария), ведущий сетевой оператор интермодальных перевозок в Европе.

При выходе терминала на проектную мощность объем грузоперевозок составит 180 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Начало строительства запланировано на 2021 год.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-