Новый резидент "Великого камня" создаст производство электрического пассажирского транспорта

26 ноября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Дочернее предприятие швейцарской компании Carrosserie Hess AG ООО "Хесс Грейт Стоун" реализует в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" проект по производству электрического пассажирского транспорта. Сегодня состоялась церемония открытия производственного корпуса предприятия, а также присвоение ему статуса резидента парка, передает корреспондент БЕЛТА.
В основе технологии производства - модульная система сборки. Данный вид транспорта будет отличаться отсутствием выбросов углекислого газа в атмосферу и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.
Выйти на полный цикл производства продукции компания планирует в 2021 году. К этому времени здесь будут производить 45-50 кузовов автобусов, в дальнейшем стоит задача производить также порядка 40 электробусов. Вся продукция будет уходить на экспорт.
Как отметил глава администрации парка Александр Ярошенко, это уже третья компания из Швейцарии, которая зарегистрирована здесь в качестве резидента, приход таких знаковых проектов очень важен для "Великого камня". "Компания обладает действительно уникальной технологией по производству корпусов электрического транспорта", - сказал глава администрации. "Нам бы хотелось, чтобы в будущем швейцарские партнеры поделились ей с нами", - добавил он.
По словам Александра Ярошенко, новое производство швейцарских партнеров, в частности, позволит Беларуси еще раз заявить о себе как о стране, которая выпускает высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию.
На вопрос журналиста, не создаст ли компания конкуренцию отечественному производителю электробусов ("Белкоммунмаш"), Александр Ярошенко ответил: "Во-первых, технологически это совершенно разные модели. Во-вторых: "Белкоммунмаш" работает с суперконденсатором, производство же нового резидента будет связано с аккумуляторной технологией. К тому же контракты компании Hess - это заказы таких стран, как Германия, та же Швейцария, Австрия, на долгосрочную перспективу. Я надеюсь, что в том числе и с помощью нашей продукции (суперконденсаторов) "Белкоммунмаш" будет таким же образом выходить на европейские рынки".-0-