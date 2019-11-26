Новый резидент "Великого камня" создаст производство электрического пассажирского транспорта

26 ноября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Дочернее предприятие швейцарской компании Carrosserie Hess AG ООО "Хесс Грейт Стоун" реализует в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" проект по производству электрического пассажирского транспорта. Сегодня состоялась церемония открытия производственного корпуса предприятия, а также присвоение ему статуса резидента парка, передает корреспондент БЕЛТА.

В основе технологии производства - модульная система сборки. Данный вид транспорта будет отличаться отсутствием выбросов углекислого газа в атмосферу и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Выйти на полный цикл производства продукции компания планирует в 2021 году. К этому времени здесь будут производить 45-50 кузовов автобусов, в дальнейшем стоит задача производить также порядка 40 электробусов. Вся продукция будет уходить на экспорт.

Как отметил глава администрации парка Александр Ярошенко, это уже третья компания из Швейцарии, которая зарегистрирована здесь в качестве резидента, приход таких знаковых проектов очень важен для "Великого камня". "Компания обладает действительно уникальной технологией по производству корпусов электрического транспорта", - сказал глава администрации. "Нам бы хотелось, чтобы в будущем швейцарские партнеры поделились ей с нами", - добавил он.

Ленту режут директор представительства Китайской корпорации металлургии и строительства МСС15 Чэнь Юйбо, директор направления троллейбусы компании Cerrosserie HESS AG" Даниэль Видмер, первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, генеральный директор компании по развитию индустриального парка Янь Ган, первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев

По словам Александра Ярошенко, новое производство швейцарских партнеров, в частности, позволит Беларуси еще раз заявить о себе как о стране, которая выпускает высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию.

На вопрос журналиста, не создаст ли компания конкуренцию отечественному производителю электробусов ("Белкоммунмаш"), Александр Ярошенко ответил: "Во-первых, технологически это совершенно разные модели. Во-вторых: "Белкоммунмаш" работает с суперконденсатором, производство же нового резидента будет связано с аккумуляторной технологией. К тому же контракты компании Hess - это заказы таких стран, как Германия, та же Швейцария, Австрия, на долгосрочную перспективу. Я надеюсь, что в том числе и с помощью нашей продукции (суперконденсаторов) "Белкоммунмаш" будет таким же образом выходить на европейские рынки".-0-

В 2020 году в "Великом камне" будут функционировать не менее 30 предприятий - Ярошенко В настоящее время уже 17 резидентов парка начинают осуществлять свою хозяйственную деятельность (шесть из них активным образом выпускают продукцию в области машиностроения, электроники).