Новый резидент "Великого камня" создаст центр электронной коммерции

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня зарегистрирован новый резидент - ООО "Технологическая компания Лянгджу Шеньчжень (МСК)", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.

Учредитель - Технологическая компания Лянгджу Шеньчжень (КНР) - имеет многолетний опыт работы в трансграничной электронной коммерции и сотрудничества с крупнейшими онлайн-площадками.

Проект предусматривает создание высокотехнологичной интегрированной платформы электронной коммерции для импорта и экспорта товаров, а также розничной торговли и дистрибуции.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-