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25 июля 2021, 11:53

Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
Новый резидент "Великого камня" будет заниматься разработкой оборудования для хранения данных
Ярошенко: 8 резидентов "Великого камня" занимаются темой электротранспорта

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

В "Великом камне" зарегистрирован новый резидент - ООО "Китайско-Белорусская Евразийская Инновационная Академия морской технологии" (КНР). Компания будет проводить научные исследования в области сложных систем и развития искусственного интеллекта, разработку беспилотной автономной технологии управления. В ходе реализации проекта планируется сотрудничество с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси и Белорусским государственным университетом.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

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