Новый резидент "Великого камня" займется выпуском эндопротезов и ортопедических приспособлений

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - чешская компания "Безноска МТ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Инвестиционный проект резидента связан с производством эндопротезов и ортопедических приспособлений. Компания-учредитель специализируется на выпуске продукции для ортопедии и травматологии с 1969 года.

"Резидент парка планирует развивать сотрудничество с учреждениями здравоохранения Беларуси по внедрению инновационных методов лечения, новых как для Беларуси, так и для стран СНГ. Продукция компании будет предназначена для внутреннего рынка, в перспективе - для экспорта в страны ЕАЭС", - добавили в индустриальном парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Здесь зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-