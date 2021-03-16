Новый сервисный центр ММЗ появится в Брестской области

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Минского моторного завода появится новый сервисный центр по обслуживанию двигателей, работающих в составе техники, на базе Березовского мотороремонтного завода (Брестская область). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ММЗ.

"На Березовском мотороремонтном заводе созданы все технические условия для ремонта и обслуживания двигателей: стенды для испытаний, сборки и разборки моторов, автомобили для организации выезда бригад на места, персонал, понимающий особенности работы с гарантийной продукцией", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский моторный завод дополнительно проведет обучение березовских специалистов, чтобы они на должном высоком уровне могли оказывать потребителям полный комплекс услуг восстановительно-ремонтных работ.

Сейчас на территории Беларуси действуют 40 сервисных центров предприятия. "Центры есть в каждой области. Плотность их распределения зависит от количества техники с минскими двигателями, работающей на этой территории. Больше всего сервисных центров ММЗ в Витебской области - семь", - отметили в ММЗ.

Базовые принципы сотрудничества со всеми центрами одинаковы: обязательное наличие определенных наборов запчастей для оперативного восстановления двигателей. Ремонт чаще всего производится с выездом специалистов на места. Помимо этого, ведется обслуживание всей техники с двигателями ММЗ, что является востребованной услугой в период полевых работ и высокой востребованности сельскохозяйственной техники, работающей в круглосуточном режиме.

"В текущем году в период сезона активных сельскохозяйственных работ на полях республики будет задействовано более 26 тыс. единиц техники с гарантийными двигателями Минского моторного завода", - добавили в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-